Care e componența grupelor la Cupa Mondială de fotbal 2022, din Qatar Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de fotbal din Qatar a avut loc vineri, 1 aprilie. Detinatoarea trofeului, Franta, le va avea adveresare an grupa pe Danemarca, Tunisia si o echipa care va fi decisa in iunie dintre Peru, Emiratele Arabe Unite si Australia. Echipa gazda, Qatar, face parte din Grupa A, alaturi de Ecuador, Senegal si Olanda. Qatarul va juca meciul de deschidere, pe 21 noiembrie, contra Ecuadorului. Componenta grupelor: Grupa A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda; Grupa B: Anglia, Iran, SUA, castigatoarea play-off-ului european (Tara Galilor – Ucraina/Scotia); Grupa C: Argentina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

