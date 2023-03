Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romania a fost importator net de energie electrica in 2022, iar deficitul s-a ridicat la 640 de milioane de euro, pentru doar primele 11 luni. Bulgaria a fot principala rețea din care am importat, iar Ungaria principala rețea in care am exportat. Importurile de energie electrica…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) OMV Petrom, singurul producator de țiței și gaze din Romania, a lansat in sistemul electronic de achiziții publice un nou contract-cadru pentru “lucrari asociate abandonarii de adancime a sondelor”. Compania inchide an de an din sonde, pentru ca zacamintele din care se extrage…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare (CNE) de la Cernavoda, singura din Romania, a lansat in sistemul electronic de achiziții publice un anunț de cercetare de piața pentru “Servicii privind Urmarirea Comportarii Construcțiilor cu specific clasic la CNE Cernavoda”.…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In ultimul sau raport referitor la evoluția pieței de gaze, Autoritatea de Reglementare din Ungaria (MEKH, instituția omologa ANRE), are un capitol special dedicat importanței aprovizionarii cu gaze a Ungariei dinspre Romania. Denumit “Creșterea importanței importurilor din…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) La jumatatea ciclului de extracție, depozitele de gaze sunt pe trei sferturi pline inca, procent care poate parea satisfacator, dar este semnificativ sub media europeana. Posibilele cauze și implicații Gradul de umplere a depozitelor de faze naturale era, in Romania, de 74,5%…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom, cel mai mare producator de țiței și gaze din Romania, a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de soliaritate impusa de Guvernul Romaniei in ultimele zile ale anului trecut. Compania nu intra in sfera de aplicare a taxei in acest an. “Regulamentul UE 1854/2022, care…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) O firma romaneasca controlata de subsidiara Gazprom din Elveția este pe cale sa devina furnizor de energie electrica pe piața locala, daca Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) va aproba o cerere in acest sens. Totuși, rușii n-ar mai avea multe de spus, cel puțin in…

