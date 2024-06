Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, multa lume se confrunta cu problemele de fertilitate in momentul de fața. Din ce in ce mai multe cupluri se confrunta cu de imposibilitatea de a avea un copil. Cu toate ca fac seturi intregi de analize și cauta mereu soluții, raspunsul este mereu același. Raspunsul este unul dureros și greu…

- A fost un spectacol de excepție, o confruntare memorabila intre Connect-R și Șuie Paparude, la cea de-a 6-a ediție Red Bull SoundClash. Batalia muzicala a anului 2024 a pus fața in fața muzica electronica și rap-ul, intr-un duel inedit.

- Petrocub Hincești a caștigat in premiera titlul de campioana a Moldovei la fotbal. Cu o etapa inainte de finalul campionatului, hanceștenii au acumulat 21 de puncte, cu 4 mai multe decat Zimbru, clasata a doua. Astfel, Petrocub devine a 6-a echipa care reușește sa caștige titlul de campioana naționala…

- Entitati apropiate de premierul ungar Viktor Orban au participat in secret la preluarea principalului post TV de stiri european, Euronews, conform unei investigatii realizate de media maghiare, franceze si portugheze, citata vineri de AFP, scrie AGERPRES.

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti au admis vineri o solicitare depusa de Catalin Chereches si au dispus scaderea unui an din condamnarea de cinci ani inchisoare primita de fostul primar al municipiului Baia Mare pentru coruptie, reprezentand perioada in care acesta a stat in arest in timpul anchetei…

- Deși, de regula, parțile dintr-un dosar recurg la cereri stramutarea a unui proces, sperand in sentințe favorabile, de aceasta data Parchetul a facut aceasta cerere, unul dintre motive fiind acela ca se fac mari presiuni din partea opiniei publice.

- Fostul primar al Sectorului 3 Liviu Negoița va candida la Primaria Sectorului 1, anunțul urmand a fi facut public luni, pe 18 martie. In iunie 2023, Liviu Negoița s-a inscris in partidul lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Social Liberal. Anunțul a fost facut de presedintele executiv al PUSL, Cristian…

- O echipa de astronomi care utilizeaza telescopul James Webb a dezvaluit recent o descoperire fascinanta: identificarea unor mici puncte roșii in imagini, care s-au dovedit a fi gauri negre supermasive in miniatura. Aceste particule roșii, detectate la distanțe impresionante in epocile timpurii ale Universului,…