Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea și Augustin Viziru sunt foarte buni prieteni și sunt implicați impreuna in același proiect. Chiar daca fanii și-au dorit sa fie mai mult de atat, realitatea a fost alta, iar actrița vorbește despre acest subiect.„Deja cred ca ne-am obișnuit și ne amuzam de acest subiect. Nici nu știu…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Augustin Viziru, unul dintre cei mai de succes actori de la noi din țara. De aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe actor intr-o ipostaza așa cum rar ți l-ai fi imaginat pana…

- Rusia și China au convenit sa aprofundeze investițiile in comerț, sa promoveze exporturile agricole și sa stimuleze cooperarea in domeniul sportului, in timpul vizitei premierului rus, Mihail Mișustin, la Beijing, care a declarat ca relația dintre țara sa și China se afla „la un nivel fara precedent”,…

- In urma cu cateva luni, Jo și Juno au anunțat ca s-au desparțit. Cu toate acestea, cei doi au fost vazuți de foarte multe ori impreuna, chiar și la Beach Please, insa au declarat ca au ramas foarte buni prieteni. Acum, cei doi artiști au spus care este adevarul despre relația lor. Iata ce au postat…

- Una dintre cele mai influente femei din spațiul carpato-danubiano-pontic a fost, cu siguranța, Regina Maria a Romaniei. Pe langa faptul ca era o femeie puternica și hotarata, Regina Maria a Romaniei a avut o viața sentimentala complicata și mai multe relații extraconjugale.Nascuta Maria Alexandra Victoria…

- Ana și Alex Brebenoiu au implinit doi ani de casnicie. Cei doi foști concurenți de la Mireasa au fost invitați la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars, și au povestit cum decurge relația lor și in ce vacanțe au fost impreuna dupa terminarea competiției.

- Rusia a declarat ca va riposta dupa ce autoritațile poloneze au confiscat școala Ambasadei Rusiei din Varșovia, a anunțat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat.Citește și: Bubuie un conflict neașteptat intre Polonia și Rusia: sfidare fara precedent a Varșoviei/ VideoPoliția polona și personalul…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, vine maine in Romania, in ceea ce va fi a patra intalnire pe care Lucian Bode și omologul sau o au in acest an, informeaza Realitatea Plus.Vizita in Romania este un semnal al dezghețarii relațiilor bilaterale dintre cele doua state și un pas inainte,…