Stiri pe aceeasi tema

- CARDURILE pentru alimente si mese calde de Paste au fost INCARCATE Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a virat marti suma de 623.874.750 lei pentru alimentarea a 2.406.112 carduri cu a doua transa de 250 de lei din 2023 oferita prin programul „Sprijin pentru Romania”, relateaza Mediafax.…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans plata aferenta lunii aprilie chiar inainte de Paște, mai precis in Saptamana Mare. Cei 640 de lei sunt realizați din…

- * In Prahova sunt peste 31.000 de beneficiari * In ”Saptamana Mare” vor fi incarcate cu bani și cardurile sociale N.D. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la nivel național a inceput distribuirea unei noi tranșe de pachete cu alimente pentru persoanele vulnerabile. De altfel,…

- N.Dumitrescu Dintre cele aproape 2,4 milioane de romani, de la nivel național, care s-au regasit, saptamana trecuta, pe lista beneficiarilor care au primit suma de 250 de lei pe cardul pentru cumpararea de alimente și mese calde, reprezentand prima tranșa de bani pe anul 2023 in cadrul programului ”Sprijin…

- Cardurile sociale au fost alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei. 2.4 milioane de romani au primit ajutorul de la stat Cardurile sociale au fost alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei. 2.4 milioane de romani au primit ajutorul de la stat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca a virat astazi suma de 593.951.000 lei pentru alimentarea cu prima transa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul "Sprijin pentru Romania", conform unui comunicat.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat, marti, suma de 593,951 milioane de lei pentru alimentarea cu prima transa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul "Sprijin pentru Romania".

- Veste excelenta pentru romanii cu pensii mici, dar si pentru alte categorii vulnerabile! Anul acesta, voucherele pentru alimente vor fi acordate tuturor cetațenilor romani care fac parte din categoriile sociale vulnerabile pe toata durata anului in șase tranșe a cate 250 de lei fiecare. Banii pentru…