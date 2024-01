Cardurile de energie: cum pot fi scoși banii ce nu au fost cheltuiți. Ce acte trebuie sa prezinte beneficiarii Persoanele care au primit carduri de energie și nu au folosit integral sumele virate pot retrage, in anumite condiții, banii de pe acestea. Este vorba despre o derogare de la reglementarea anterioara, potrivit careia nu se puteau retrage bani de pe aceste carduri. O ordonanța aprobata de Guvern in 25 ianuarie stabilește condițiile in care […] Citește Cardurile de energie: cum pot fi scoși banii ce nu au fost cheltuiți. Ce acte trebuie sa prezinte beneficiarii in Alba24 .