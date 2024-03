Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar trebui sa inceapa inaintea alegerilor europarlamentare din iunie. Afirmatia a fost facuta de eurodeputatul Eugen Tomac, in timp ce fostul premier roman, Ludovic Orban, spune ca usa este larg deschisa, dar trebuie indeplinite…

- Proiecte de 5,44 milioane de euro pentru Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Județean Botoșani acorda o atenție deosebita sistemului sanitar. Pe langa proiectele de dezvoltare și dotare a Spitalului Județean Botoșani, un accent important s-a pus și pe Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga.…

- Dupa cum v-am informat deja, pe 1 Martie 2024, Gradinița “Iulia Hasdeu” din Campina a derulat o activitate foarte frumoasa - ”Marțișorul, intre tradiție, creativitate și Patrimoniul UNESCO”, in cadrul proiectului transfrontalier ”Gradinițele prieteniei”, la care participa unitați de invațamant preșcolar…

- Au fost clipe de panica la Centrul NATO din Chișinau dupa ce un incendiu a izbucnit in interiorul sediului. Autoritațile fac demersuri pentru a afla cauza care a condus la producerea acestuia. Alarma a fost data in cursul zilei de ieri, la ora 18:57, cand o persoana semnala faptul ca la Universitatea…

- Domnule Ioan Bakoș, care considerați ca este cea mai mare provocare cu care se confrunta Campia Turzii in prezent? Ioan Bakoș: Una dintre cele mai presante probleme este gestionarea ineficienta a proiectelor de infrastructura. Am observat numeroase lucrari publice incepute, dar neterminate, ceea ce…

- Comuna suceveana Ipotești iși continua dezvoltarea sub administrația liberala care-l are in frunte pe primarul Dumitru Gulei. Pentru anul care tocmai a inceput sunt pregatite sa demareze mai multe obiective de investiții care vor conduce la creșterea calitații vieții in comuna. Este vorba in primul…

- Comisia Europeana lucreaza in prezent la finalizarea cadrului de negociere cu Republica Moldova si ar fi ideal ca negocierile sa inceapa oficial inainte de alegerile europarlamentare deoarece, in a doua parte a anului, UE va trece printr-un scurt proces de reasezare institutionala cand se aloca mai…

- Artistul Poporului din Republica Moldova, renumitul muzician și interpret, celebrul naist Constantin Moscovici ii felicita pe cititorii Noi.md cu prilejul Anului Nou și le ureaza fericire, sanatate și prosperitate "Prieteni, cititori și admiratori ai Noi.md! In ajunul acestei frumoase sarbatori, vreau…