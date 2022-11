Cardiganele dama – o eleganta naturala dublata de un confort practic Da, modelele de cardigane femei au devenit veritabile modele indispensabile din dressing. Sunt atemporale si se pot purta atat cu o pereche de blugi si mocasini sau cizme, cat si cu o rochie pentru a obtine cele mai sexy sau cele mai elegante tinute. In plus, au cele mai bune argumente atunci cand vine vorba despre a le oferi un loc de cinste la tine in dressing. Cardiganul stie sa se diversifice atat in ceea ce priveste modelele, cat si imprimeurile, culorile sau croielile. Rezultatul – posibilitatile sunt infinite si ne fac sa vrem sa avem mai multe modele de cardigane la noi in dressing.… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

