Cardi B a oficializat relația dintre două femei (VIDEO) Solista Cardi B e intr-o continua schimbare și pe plan personal, nu doar in relația de cuplu. Artista a inceput o serie pe Facebook, numita “Cardi Tries”, serie prin care rapperița iși da tot felul de challenge-uri și incearca lucruri noi. Cea mai recenta provocare a fost aceea de a organiza o nunta. Da, da, ai citit bine și asta nu e tot! Cardi a planuit nunta in detaliu și a ales inclusiv rochia de mireasa. Sigur va intrebați cine s-a bucurat de asemenea surpriza…Nunta-surpriza a fost organizata pentru un cuplu format din doua femei. Shannon și Bradi sunt cele doua norocoase Și pentru ca artista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

