Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Guvernului nu exista nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului susține ca la nivelul Executivului nu exista nicio abordare care sa vizeze un boicot sau alt tip de acțiune in urma votului Austriei in cadrul Consiliului JAI.

- La nivelul Guvernului nu exista nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Sigur, exista dezamagire, exista o nemultumire fata de ceea ce este…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat miercuri, 14 decembrie, ca Executivul condus de Nicolae Ciuca nu are in plan nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI. „Ceea ce pot sa va asigur este ca…

- Austria a propus la negocieri in cadrul Consiliul Justitie si Afaceri Interne mai multe variante de amanare pentru anul viitor a aderarii Romaniei la Schengen cu conditia ca tara noastra sa nu insiste asupra unui vot in reuniunea de joi, au sustinut surse familiarizate cu dosarul, a transmis Agerpres…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile…

- Președintele PNL Targoviște a reacționat dupa votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. In replica votului, Aurelian Cotinescu indeamna la boicot impotriva Austriei și a companiilor din aceasta țara "Austria - un stat mic plin de frustrari imperiale! Prin votul de astazi, Austria…

- Șefii PPE, PES și Renew Europe au transmis o scrisoare deschisa in care cer Consiliului JAI sa accepte aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen. Totodata solicita Austriei sa opreasca blocarea Romaniei și Bulgariei.