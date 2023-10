Stiri pe aceeasi tema

- „Fara pacanele langa școli” a pornit in caravana, pentru ca vocile cetațenilor sa ajunga pana in Parlament! In acest sens, USR a elaborat nu mai puțin de 6 proiecte legislative impotriva reclamelor și promovarii pacanelelor și ale jocurilor de noroc. Trei dintre acestea sunt „Fara pacanele langa școli”,…

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc... The post Atac terorist in Ankara, langa Parlament și sediul Poliției appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- O femeie, de 73 de ani, a fost accidentata mortal de masina care ii adusese lemne pentru iarna. Tragedia a avut loc miercuri in localitatea botosaneana Victoria, informeaza Observatornews. Familia isi cumparase lemne pentru iarna, iar cand masina incarcata a ajuns la destinatie a trebuit sa intre…

- Un barbat care a furat o mașina, a fost urmarit de politistii din Constanta mai bine de 10 kilometri. Soferul nu a oprit nici dupa ce agentii au tras sase focuri de avertisment. Cursa hotului s-a incheiat abia dupa ce a lovit trei masini. Acesta nu era baut sau drogat, dar a dat o explicație stupefianta.…

- FOTO VIDEO| 9 cațeluși abandonați pe drumul spre Sebeș langa mama lor calcata de mașina: Asociația Help 4 Strays are nevoie de AJUTOR 9 cațeluși abandonați pe drumul spre Sebeș langa mama lor calcata de mașina: Asociația Help 4 Strays are nevoie de AJUTOR O noua poveste extrem de trista este spusa de…

- FOTO-VIDEO: Momentul in care Lae Dreghici sare cu mașina, langa Alba Iulia. Spectacolul auto prezentat de cascadorul de 71 de ani Cascadorul Lae Dreghici din Alba a prezentat un nou eveniment pentru albaiulieni și turiști. In zona Trei Poduri – Lancram, langa Alba Iulia, a susținut cascade și show auto.…

- In aceasta dimineata, pe 16 august 2023, in jurul orei 07:05, un sofer s a rasturnat pe DN 7, in afara localitatii Pecica din judetul Arad. Miercuri, pe 16 august 2023, in jurul orei 07:05, politistii orasului Pecica au fost sesizati despre un eveniment rutier, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat de 28 de ani a fost testat pozitiv cu un virus potential letal din familia coronavirusurilor - coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) - intr-un oras de langa Abu Dhabi, situat langa granita cu Omanul, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Pacientul…