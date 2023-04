Caraș-Severinul rămâne sub pericolul inundațiilor CARAȘ-SEVERIN – Duminica dimineața, cota de inundație a fost depașita pe raul Ciclova, la Vraniuț, cu 13 cm, alte 11 cursuri de apa depașind cota de atenție. Iar avertizarile hidrologice de fenomene periculoase au fost prelungite! Potrivit situației centralizate de ISU „Semenic“, in aceasta dimineața, raul Poganiș depașise cu 98 cm cota de atenție la Brebu, raul Tau, la Soceni – cu 76 cm, Barzava, la Moniom, cu 5 cm, raul Garliște, la Garliște, cu 10 cm, raul Miniș, la Bozovici, cu 20 cm, Bistra la Obreja cu 9 cm, Caraș la Carașova cu 22 cm, Nera la Sasca Montana cu 21 cm, Vodnic la Ramna cu 43… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

