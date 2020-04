Caraş-Severin: Teatrul de Vest Reşiţa confecţionează măşti pentru grupuri vulnerabile Cei din Teatrul de Vest din Resita, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Caras-Severin s-au mobilizat si au decis sa confectioneze masti de protectie care vor fi distribuite grupurilor vulnerabile.



"Lipsa mastilor de protectie i-a determinat pe colegii de la Teatrul de Vest Resita sa se mobilizeze si sa le confectioneze in propriul atelier de croitorie pentru a fi distribuite, gratuit, grupurilor vulnerabile. Realizate din bumbac, mastile sunt atat de necesare in aceasta perioada si nu putem decat sa apreciem efortul de a sustine, in aceste momente complicate, carasenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

