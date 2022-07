Caraş-Severin: Patru localităţi au rămas fără energie electrică din cauza ploilor Localitatile Jupa, Satbatran, Mehadia si Bolvasnita au ramas fara energie electrica din cauza ploilor insemnate cantitativ care au cazut, in cursul noptii de marti spre miercuri, in judetul Caras-Severin, problema fiind rezolvata ulterior pentru primele trei dintre acestea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). In aceste conditii, miercuri dimineata, mai ramasese fara curent electric localitatea Bolvasnita, a precizat sursa citata. Din cauza precipitatiilor abundente, in cursul noptii au fost inregistrate situatii in care sistemele de canalizare nu au reusit sa preia toata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

