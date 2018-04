Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de calatori a deraiat marti dimineata in Caras-Severin. Acesta circula pe ruta Resita – Timisoara. Trenul format din locomotiva si un vagon a deraiat in localitatea Coltani. In tren se aflau 12 persoane si, din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar traficul feroviar in zona este blocat. Potrvit…

- Patru persoane au fost ranite, sambata seara, pe un drum din orasul Resita, judetul Caras-Severin, dupa ce masina pe care o conducea un sofer beat s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Municipalitatea resiteana a castigat finantare pentru o serie de proiecte, care urmeaza sa sfredeleasca infrastructura in numele dezvoltarii. Intrebat daca nu-i este teama de lucrari facute de mantuiala sau neincheiate niciodata, Ioan Popa a precizat: „Nu-mi este teama de constructori! Marturisesc…

- Un accident deosebit de grav avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 58 B, care leaga Resita de Timisoara, mai precis pe raza localitatii carasene Ghertenis. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite. Doua autovehicule, intre care un taxi, s-au lovit frontal, intr-unul din virajele Drumului Național…

- „Este primul proiect pe Axa 3.1.B, pe Regiunea Vest, Banat, suntem bucurosi ca suntem primii care reusim sa semnam un contract, declara primarul Ioan Popa, cu cateva momente inaintea semnarii contractului de finantare cu fonduri nerambursabile a reabilitarii energetice pentru Colegiul National «Traian…

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- Incendiu puternic sambata dimineata la Resita. Cinci persoane au fost evacuate dupa ce o locuinta a fost cuprinsa de flacari. Reprezentantii ISU Caras-Severin au precizat ca incendiul a fost anuntat in jurul orei 4, iar trei echipaje de stingere a incendiilor si un echipaj SMURD s-au deplasat de urgenta…