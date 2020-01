Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Resita timp de sapte ani, Mihai Stepanescu, s-a stins din viata la numai 55 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, din cauza unei boli necrutatoare, au declarat, pentru AGERPRES, apropiati ai familiei acestuia. Mihai Stepanescu, de profesie inginer silvic,…

- CARAȘ-SEVERIN – Stepanescu, in varsta de doar 54 de ani, se lupta de ceva vreme cu o boala incurabila care, in cele din urma, l-a rapus! Mihai Stepanescu a fost primar la Reșiței intre 2008 și 2015, șef al Direcției Silvice Caraș-Severin, dar și fost prim vicepreședinte al PSD Caraș-Severin. In inchisoarea…

- Debut nefast al anului: Doua persoane au murit și alte șase au fost grav afectate in urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon. In judetul Alba, anul trecut, au fost cinci cazuri de intoxicatii cu monoxid de carbon in urma carora cinci persoane au decedat iar alte patru au avut de suferit. Tragediile…

- Un cetatean din Bulgaria a decedat, joi dimineata, intr-un accident produs pe DN 6, intre localitatile Toplet si Baile Herculane, unde la aceasta ora se circula dirijat, pe un singur sens, informeaza IPJ Caras-Severin, potrivit Agerpres. "Din primele cercetari rezulta faptul ca un autoturism inmatriculat…

- Gheorghe Hulpe, fost primar PSD al unei comune din Bihor, s-a stins din viața, luni dimineața, la scurt timp dupa aflarea rezultatelor parțiale ale primului tur al alegerilor prezidențiale 2019.

- Politicianul Sorin Frunzaverde a decedat duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, el suferind de mai multi ani de o boala foarte grava la rinichi, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai unitatii medicale. "Starea lui era critica de o saptamana", a precizat, pentru AGERPRES, dr Waldemar…

- Sorin Frunzaverde, fostul presedinte al consiliului judetean Caras-Severin, a murit in jurul orei 11.00, la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, in urma unei suferinte indelungate, anunta reper24.ro. Sorin Frunzaverde avea 59 de ani.

- Un caz absolut ciudat a avut loc intr-un oras din Mexic, dupa ce un barbat s-a casatorit cu vaduva fiului lui. Da, da, ati auzit bine, iar povestea este de-a dreptul una incredibila, cum nu auzi in fiecare zi.