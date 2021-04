In continuare județul Ilfov se confrunta cu un numar uriaș de infectari din cauza pandemiei de coronavirus. Din acest motiv, carantina zonala in comuna Mogoșoaia a fost prelungita pentru inca o saptamana. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Direcția de Sanatate Publica a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sanatate Publica, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat in ședința extraordinara Hotararea nr. 93 din 13.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Mogoșoaia,…