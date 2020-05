Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic are in vedere sa introduca carantina obligatorie pentru cei sositi din strainatate in Regatul Unit, potrivit informatiilor de sambata din presa britanica, in ciuda presiunii crescute pentru a relaxa restrictiile impuse de lupta contra coronavirusului, scrie AFP.

- Guvernul britanic are in vedere sa introduca carantina obligatorie pentru cei sositi din strainatate in Regatul Unit, potrivit informatiilor de sambata din presa britanica, in ciuda presiunii crescute pentru a relaxa restrictiile impuse de lupta contra coronavirusului, scrie AFP.Citește și: VERDICT…

- Guvernul britanic are in vedere sa introduca carantina obligatorie pentru cei sositi din strainatate in Regatul Unit, potrivit informatiilor de sambata din presa britanica, in ciuda presiunii crescute pentru a relaxa restrictiile impuse de lupta contra coronavirusului, scrie AFP.

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine de 14 zile pentru toti cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica preluata de AFP. Ar urma sa fie izolati in resedintele declarate toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, aflat inca in convalescenta dupa spitalizarea din cauza coronavirusului, a discutat marti prin telefon cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, anunta Guvernul de la Londra, conform cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson a discutat…

- Peste 730 de mii de infectați și aproape 35 de mii de decese. Este cel mai recent bilanț al pandemiei de coronavirus. Mii de noi cazuri au fost raportate in ultimele 24 de ore, iar autoritațile din Europa și SUA au anunțat inasprirea restricțiilor.

- Malta impune o perioada de carantina obligatorie de 14 zile tuturor persoanelor care sosesc pe teritoriul sau in scopul de a opri raspandirea coronavirusului, a declarat vineri prim-ministrul Robert Abela, citat de Reuters. "Interdictia se aplica tuturor sosirilor, din orice tara",…

- Ministrul britanic de finante Rishi Sunak a criticat joi decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda intrarea europenilor in SUA ca masura de a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca eficienta acestei masuri, care nu vizeaza Marea Britanie, „nu a fost dovedita”, potrivit AFP.…