Carantină obligatorie dacă călătoriți în această țară Romanii care calatoresc cu avionul sau cu autocarul in Polonia vor fi obligați sa stea 10 zile in carantina conform ultimelor reglementari anunțate de Ministerul de Externe. Noile norme sunt in vigoare in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021 și sunt valabile pentru toți cetațenii europeni. Locația in care veți sta in carantina trebuie declarata autoritaților. Costurile aferene vor trebui suportate de persoana carantinata. „Totodata, la intrarea in Polonia, acestea trebuie sa comunice autoritaților de frontiera adresa la care vor efectua carantina obligatorie, precum si un numar de telefon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

