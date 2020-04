Stiri pe aceeasi tema

- Plasma din sangele persoanelor asimptomatice, care au dezvoltat anticorpi pentru COVID-19, ar putea fi tratamentul miraculos pentru cei infectați cu cu noul coronavirus și ajunși in stare grava. Asociația Donatorilor de Sange Voluntari din Italia (AVIS) a facut apel la locuitorii din Castiglione D’Adda,…

- Descoperire uluitoare in sangele italienilor din zona roșie a coronavirusului. Medicii au facut totul public: „Oamenii aștia sunt cheia!” Sangele unor donatori dintr-una dintre zonele roșii ale pandemiei de coronavirus ar putea fi elementul lipsa din lupta pentru un tratament impotriva COVID-19. „Oamenii…

- „Oamenii din Castiglione D’Adda sunt studiu de caz! 70% din cei care au venit sa doneze sange aveau anticorpi anti-coronavirus. Toți asimptomatici. Plasma lor ar putea fi soluția”, spun medicii. Citeste si: SUA, acuzate de "piraterie". Ar fi deturnat un transport de 200.000 de masti de protectie…

- Romanii care se afla in carantina, din cauza coronavirusului, ar urma sa primeasca 230 de lei pentru cazare și 70 de lei pentru mancare, potrivit unui proiect de hotarare ce suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatații.

- Noul coronavirus (Covid-19) se raspandeste rapid. Pana in prezent, la nivel mondial, mai mult de 106.000 de persoane au fost infectate si mai mult de 3.500 de oameni au murit. Majoritatea cazurilor inregistrate acum sunt in afara Chinei, iar virusul se raspandeste rapid si in Europa. Potrivit telegraph.co.uk,…

- Pentru diagnosticarea coronavirusului din China, numit Covid-19, medicii radiologi sunt esențiali, potrivit cercetatorilor care susțin ca tomografia toracica (CT) are o sensibilitate mai mare decat testarea coronavirusului in laborator, potrivit 360medical.ro.Oamenii de știința chinezi au…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters, conform news.ro.Intr-o…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…