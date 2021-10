Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj ar putea impune pentru Cluj-Napoca restricții valabile pe toata perioada saptamanii. Rata de incidența a depașit, luni, 7.50/mia de locuitori. Luni, in Cluj-Napoca, rata de incidența este de 7.90/1.000 locuitori. Asta inseamna ca municipiul se califica…

- Hotararea prin care se adopta inasprirea restricțiilor, ca urmare a depașirii pragului de incidența de 7,5 la mia de locuitori, a fost adoptata de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Drept urmare, in Craiova se va interzice deplasarea in afara locuinței și in timpul saptamanii, dupa…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns in cursul zilei de vineri la 7.68 la mia de locuitori, conform anunțului DSP București. Ce noi detalii trebuie sa știe cetațenii care locuiesc aici? Rata de infectare in București a ajuns la peste 7.5 la mie: restricții posibile Conform DSP București, rata de infectare…

- Timișoara intra de maine in carantina de noapte pe tot parcursul saptamanii. Masura a fost luata in aceasta dupa-amiaza, in urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce rata infectarilor a ajuns la 8,5 la mie.

- In municipiul Cluj-Napoca, rata este de 6,03 la mia de locuitori, iar prefectul Tasnadi Szilard a declarat, miercuri, ca urmeaza o perioada de supraveghere de 48 de ore, dupa care, daca incidenta nu scade, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta va institui vineri carantina de weekend.De asemenea,…

- Cluj-Napoca trece, vineri, cel mai probabil, in scenariul 4. Rata de incidența a infectarilor cu COVID-19 este pe o continua panta ascendenta, dupa UNTOLD. In mai puțin de o luna de la finalul festivalului, rata de incidența a crescut de la sub 2/1.000 de locuitori la peste 6/1.000 de locuitori. Tot…

- Luni, autoritațile locale au decis prelungirea aplicarii restricțiilor în comuna Margau, rata de incidența fiind de peste 10 la mia de locuitori. Deși numarul cazurilor era în ușoara scadere, prin hotarârea Comitetului Județean pentru Situații…

- Astazi, 30 august, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț va decide instituirea carantinei in comuna Sabaoani. Asta, dupa ce rata de infectare se menține la peste 4 cazuri la mie, in ultimele zile. Autoritațile reunite de instituția Prefectului vor decide restricții la exterior și interior…