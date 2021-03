Carantina a fost prelungită în Timișoara cu 7 zile Carantina a fost prelungita, miercuri, pentru inca 7 zile in Timișoara, dupa votul in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș. Dupa scandalul in care carantina a fost impusa de la Centru, dupa ce CJSU Timiș a votat impotriva carantinarii Timișoarei, autoritațile locale au facut un pas inapoi și au votat, miercuri, prelungirea acestei masuri […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

