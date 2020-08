Carambol pe DN 6 cu patru mașini implicate In aceasta dupa-amiaza mai multe mașini au fost implicate intr-un accident de pe DN 6, Caracal-Craiova. Un tanar de 21 de ani din Caracal, care conducea un autoturism nu a pastrat o distanța de siguranța fața de un autovehicul condus de un barbat de 47 de ani, din Gaești, județul Dambovița, intrand in coliziune cu acesta. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ, cel de-al doilea autoturism, in urma impactului, a fost proiectat in spațiul verde din partea dreapta a parții carosabile. Tot in urma impactului, autoturismul condus de tanarul de 21 de ani, a intrat in coliziune cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

