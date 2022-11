Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in zona Podul de Piatra, municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca au fost implicate doua autoturisme. UPDATE: In urma accidentului rutier a rezultat o victima, iar in urma evaluarii medicale a fost transportata…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un accident rutier pe raza județului Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii BZI, se pare ca trei autoturisme au intrat in coliziune in municipiul Pașcani. Sursele spun ca a fost vorba despre o tamponare ușoara, fara victime raportate. La locul…

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe raza comunei Ciorhorani, in localitatea cu același nume. UPDATE: In urma evenimentului rutier au rezultat 5 victime, 4 victime, cetațeni ucraineni intr-un autoturism…

- MODERNIZARI… Locurile de joaca reprezinta un adevarat pericol pentru copii. La Barlad, un baiat in varsta de 12 ani a ajuns la spital, zilele trecute, dupa ce a fost lovit de un leagan. In municipiul Vaslui, mobilierul de joaca din curțile gradinițelor a devenit obiect de muzeu, avand o vechime de cel…

- PERICOL… De la pustani pana la tineri in putere, carora nu le-a placut nici scoala si nu le place nici munca, acestia sunt talharii care ataca in plina strada, indiferent de ora din zi. Cel mai recent incident de acest fel din municipiul Vaslui a avut loc miercuri seara, pe strada Ana Ipatescu din oras,…

- In aceste momente in zona Canta din municipiul Iași a avut loc un accident rutier destul de grav. Au fost implicate doua autoturisme. Nu se cunosc cu exactitate cauzele impactului. Circulația in zona este blocata. Nu se cunosc daca exista persoane ranite. La fața locului intervin polițiștii rutier și…

- Marti, 30 august 2022, in jurul orei 12.00, s-a produs un accident rutier mortal in Pasul Mestecanis. Trei autoturisme au intrat in coliziune pe drumul national DN 17. Au fost implicate doua vehicule marca Dacia Logan, dintre care una echipata taxi cu numar de Iasi, si un autotren. La fata locului s-au…

- Astazi, 27 august 2022, un accident rutier s-a produs in capat CUG. UPDATE: Accidentul s-a produs din cauza autoturismului marca Volkswagen Touran. Șoferul mașinii a ieșit din peco și nu s-a asigurat. Astfel, a intrat in mașina neagra, iar cel de-al doilea autoturism a lovit o alta mașina…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-capat-cug-au-fost-implicate-trei-autoturisme-exclusiv-4531421?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…