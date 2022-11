Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| CARAMBOL cu 11 autovehicule pe autostrada A3: Doua persoane au ajuns la spital. Traficul, blocat pe sens FOTO VIDEO| CARAMBOL cu 11 autovehicule pe autostrada A3: Doua persoane au ajuns la spital. Traficul, blocat pe sens Un accident rutier a avut loc marți, 15 noiembrie, in jurul orei 8.00,…

- Carambol pe Autostrada A1 București-Pitești, la Ciorogarla, pe sensul de mers spre București. Șapte persoane ranite in urma unui accident cu trei mașini, o duba și un microbuz. O victima a fost dusa la spital cu elicopterul SMURD. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…