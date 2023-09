Caracatița politică și de afaceri din Dolj păstorită de SRI denunțată la …SRI Un denunț exploziv la Serviciul Roman de Informații facut de un afacerist din Craiova, cu circa o luna inainte ca Eduard Hellving sa plece de la conducerea instituției, scoate in evidența caracatița politica și de afaceri județul Dolj despre care susține ca este pastorita de șeful SRI Dolj, generalul Sabin Iancu. Pe 6 iunie 2023, afaceristului craiovean Ionuț Doru Chelu a facut la SRI un denunț exploziv și totodata surprinzator despre caracatița politica și de afaceri din județul Dolj (vezi documentul in facsimil). „Generalul Sabin Iancu se afla, in mod constant, in stare de ebrietate” Ionuț Doru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

