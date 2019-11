Stiri pe aceeasi tema

- O tanara este atat de pasionata de vampiri incat a facut tot posibilul sa arate ca unul. Mai mult, ea spune ca poate simți mirosului sangelui de la distanța. Julia Kumpulainen (24 ani) din Finlanda a devenit obsedata de infațișarea de vampir in anul 2012. Pentru a arata ca misticul personaj, ea a cautat…

- Reputatul regizor american Martin Scorsese a dezvaluit intr-un interviu ca a analizat posibilitatea de a regiza filmul "Joker" (2019), dar, pana la urma, a renuntat la acel proiect din lipsa de timp, relateaza EFE. "M-am tot gandit in ultimii patru ani la 'Joker', dar am decis…

- Keanu Reeves are o noua iubita. Celebrul actor s-a afișat cu ea pe covorul roșu, la gala LACMA Arte și Film, prezentata de Gucci in Los Angeles. Este pentru prima data cand Reeves, in varsta de 55 de ani, apare cu o femeie in public, dupa mai bine de 10 ani. Iar norocoasa este artista Alexandra Grant.…

- Aurelian Preda o considera mama lui de suflet, soldatul lui! Iar ea l-a iubit necondiționat și i-a fost alaturi, pana in ultimele clipe de viața! Femeia care a fost ca o a doua mama pentru Aurelia Preda s-a hotarat sa vorbeasca despre cea mai grea perioada din viața cantarețului, despre relația dintre…

- Alexandra Stan a trecut, acum șase ani, prin cea mai grea perioada din viața ei. Artista a fost batuta crunt de Marcel Prodan, pe vremea aceea managerul și iubitul ei, iar imaginile cu ea plina de vânatai au șocat opinia publica.

- Are 73 de ani dar asta nu il ține departe de sala de forța. Sylvester Stallone și-a aratat mușchii intr-un magazin de haine din New York. Celebrul actor a mers la o sesiune de shopping, unde a probat o geaca de piele și mai multe camași. Insa starul de la Hollywood a decis sa probeze hainele chiar in…

- Brad Pitt a avut o apariție surpriza in emisiunea vedetei de televiziune Ellen DeGeneres, care i-a marturisit actorului ca a avut o relație cu una dintre fostele lui iubite. Inițial, Pitt a aparut in platoul emisiunii ca membru al publicului. Insa, la un moment dat, Ellen l-a observat și l-a invitat…

- Pentru unii oameni viața pare sa se incheie daca raman paralizați sau iși pierd vreun membru. Dar nu același lucru s-a intamplat și cu o tanara de 21 de ani care a invațat sa traiasca și sa creeze cu bucurie chiar daca este paralizata de la gat in jos. Grace Fisher, din California, nu a incetat sa iși…