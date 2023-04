Capturi impresionante la Complexul de Agrement “La trei lacuri”

Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza la amenajarea unei noi zone de agrement in parcul municipal din Turda, potrivit primarului, Cristian Matei, care a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare. “Sunt foarte fericit sa va anunț ca proiectul nostru de amenajare a zonei de agrement și construire a centrului multifuncțional…

- Vineri, 31 martie, de la ora 6.00, va incepe sezonul de pescuit la Complexul de Agrement ”La Trei Lacuri” din Campia Turzii, administrat de Primaria din localitate. Recent, lacurile 1 și 3 ale Complexului au fost populate cu 1600 kg de crap, respectiv crap de 2-4 kilograme. Citește și: Complexul de…

- Vești bune pentru pescari. Au fost populate cu pește lacurile de la Complexul de Agrement “La Trei Lacuri” din Campia Turzii, iar in curand se va deschide sezonul. “????Fir intins! Am populat cu pește Complexul de Agrement „La Trei Lacuri” ????Ne pregatim pentru noul sezon de pescuit. Lacurile 1 și…

- Consilierii locali din Campia Turzii, intruniți astazi intr-o ședința extraordinara, au aprobat nivelul salariului de baza pentru funcția de administrator public, care a fost aprobata la ședința de saptamana trecuta. Funcția de administrator public s-a reinființat la Campia Turzii prin HCL 31/23.02.2023,…

- Echipa de robotica a Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Campia Turzii, s-a calificat la etapa naționala a competiției FIRST Tech Chellenge organizata de Nație Prin Educație. Dupa 3 zile pline de dueluri, activitați distractive și schimb de experiența la etapa județeana, Extropy Robotics s-a calificat…

- Primaria intenționeaza sa modifice in acest an modul de funcționare a Complexului de Sport și Agrement "Mureșul". Printre modificari se numara curațarea lacului de canotaj, afectat de depunerile din ultimii ani, dar și modul in care se va realiza accesul in complex. Viceprimarul Municipiului Targu Mureș,…

- Societatea comerciala Daghemana angajeaza la Campia Turzii: » șofer categoria D » ajutor bucatar » manipulant marfa Cei interesați pot suna la: 0722.246.231. Articolul Daghemana angajeaza la Campia Turzii: Manipulant marfa, Ajutor bucatar și Șofer categoria D apare prima data in TurdaNews .

- Polițiștii din Campia Turzii au fost alertaați aseara, dupa ce ușa de la intrarea intr-o farmacie a fost forțata. Cel mai probabil, a fost vorba despre o tentativa de spargere. “In cursul serii de ieri, 26 ianuarie, in jurul orei 21.30, polițiștii municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre faptul…