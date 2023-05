„Captură” impresionantă a vameşilor de la Calafat. Bunuri de lux contrafăcute, de 8 milioane euro, confiscate! Vamesii de la Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion condus de un cetatean bulgar, mai multe cutii de carton ce contineau 21.510 articole de imbracaminte si marochinarie, toate purtand insemnele unor branduri de lux si care prezentau suspiciuni de contrafacere. Daca ar fi fost comercializate ca produse de marca, acestea […] The post "Captura" impresionanta a vamesilor de la Calafat. Bunuri de lux contrafacute, de 8 milioane euro, confiscate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Captura impresionanta de tigari de contrabanda, in valoare de peste 3 milioane de lei, descoperita intr-un camion cu varza la P.T.F. Giurgiu Politistii de frontiera... The post Video: Captura impresionanta de țigari de contrabanda. Polițiștii de frontiera au confiscat marfa in valoare de peste 3 milioane…

- Bunuri contrafacute in valoare de peste 3.000.000 lei au fost retinute de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Vamale Romane, in perioada 08.05 ndash; 10.05.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Polițiștii din Constanța au confiscat, in urma unei percheziții facute sambata, doua kilograme de droguri care urmau sa fie vandute in cluburile din Mamaia.Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța au facut sambata o percheziție domiciliara in stațiunea Mamaia…

- Politia Romana a transmis ca, in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.800 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 7.000 de sanctiuni contraventionale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mii de parfumuri susceptibile a fi contrafacute, de aproximativ 2.400.000 lei au fost depistate in Portul Constanta. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, au descoperit…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au descoperit si confiscat, 4.500 pachete cu tigari de proveniența Duty Free, in valoare de peste 52.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 23 martie a.c., la nivelul Sectorului…

- Politistii au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproximativ 7,8 milioane de lei si au fost confiscate bunuri in valoare de peste 4 milioane de lei, in ultimele trei saptamani, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, a informat Inspectoratul…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Zimnicea au descoperit, impreuna cu polițiștii de frontiera, ascunse intr-un TIR produse de tutun, haine și parfumuri in valoare de 14 milioane de lei, despre care exista suspiciunea ca sunt contr