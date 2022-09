Stiri pe aceeasi tema

- Sase barbati din Afganistan, Nepal si Pakistan au fost prinsi, vineri, cand incercau sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un TIR incarcat cu bauturi non-alcoolice, verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si patru de cetateni din Bangladesh, India si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu placi ceramice si intr-o autoutilitara, transmite…

- Un barbat din Republica Moldova, care era dat in urmarire internationala, a fost retinut de politistii de frontiera din judetul Botosani, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 100 de migranti au fost descoperiti, miercuri, ascunsi in doua camioane care urmau sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, strainii incercand in acest fel sa ajunga ilegal in Spatiul Schengen, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de luni, nu s-a permis intrarea in tara a 21 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a 58 de cetateni romani din diferite motive legale, potrivit Agerpres. Fii la…

- Trei indieni au fost descoperiti de catre politistii de frontiera aradeni cand voiau sa treaca granita in Ungaria ascunsi sub o patura, intr-un microbuz, soferul fiind cercetat pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.Microbuzul a fost verificat la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei…

- Trafic intens la frontiera, in ultimele 24 de ore. Cel mai tranzitat punct de trecere a fost PTF Nadlac 2, unde traficul s-a dublat fața de saptamana trecuta Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Opt migranti din tari asiatice au fost prinsi de autoritati cand voiau sa iasa ilegal din tara ascunsi intr-un TIR care transporta frigidere in Slovacia, iar alti cinci au fost prinsi pe camp, inainte sa treaca granita in Ungaria, potrivit Agerpres.TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei…