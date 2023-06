Stiri pe aceeasi tema

- Tigari de contrabanda in valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, descoperite la PTF Giurgiu. Șoferul automarfarului a fost reținut pentru 24 de ore. Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu au descoperit, intr-un ansamblu rutier condus de un bulgar, 9.000.000 de țigarete de contrabanda. Valoarea…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un TIR condus de un cetatean bulgar, 9.000.000 de tigarete de contrabanda, in valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro. Cazul este cercetat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, iar soferul a fost retinut pentru 24 de…

- Aproape trei milioane de țigarete au fost descoperite de polițișii de frontiera și vameșii din PTF Giurgiu, ascunse intr-un camion condus de un șofer ucrainean, ce transporta varza. Șoferul a fost arestat. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontiera Giurigu, șoferul s-a prezentat la intrarea in…

- Captura impresionanta! Polițiștii de frontiera de la Vama Giurgiu au descoperit țigari de contrabanda in valoare de peste 3 milioane de lei. Șoferul autovehiculului e ucrainean și a fost reținut pentru 24 de ore. „Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu și Serviciul Teritorial al Politiei de…

- "Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, cu sprijinul personalului Autoritatii Vamale Romane, au descoperit, intr-un autocamion, condus de un cetatean ucrainean, incarcat cu varza, cantitatea de 2.970.000 de tigarete (148.500 de pachete),…

- Politistii de Frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu varza, aproape trei miliane de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare care depaseste 3 milioane de lei. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- Politistii de frontiera au descoperit, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, intr-un autocamion condus de un cetatean ucrainean, incarcat cu varza, 148.500 de pachete de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare de peste 3 milioane lei.

- Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui autocamion, un cetatean ucrainean, in varsta de 43 de ani. Soferul transporta, conform documentelor prezentate, varza din Macedonia in Ucraina. ”In compartimentul…