- Printr-un comunicat de presa, Inspecția Muncii (ITM) a explicat cum trebuie sa procedeze firmele și alți angajatori din Romania pentru a-și indeplini obligația, intrata in vigoare de la data de 1 ianuarie 2024, de a majora remunerațiile angajaților incadrați cu salariul minim garantat de peste 2 ani.…

- ”Ministrul Mircea Fechet a participat ieri la Consiliul de Mediu de la Bruxelles. Pe agenda reuniunii, organizata de Presedintia spaniola a Consiliului UE, s-au aflat subiecte precum: Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului…

- Partidul S.O.S. Romania solicita reanalizarea bugetului de stat si adaptarea acestuia la realitatile economice 'efective'Referitor la Bugetul de Stat pentru anul 2024, Partidul S.O.S. Romania – prin specialistii reputati de care dispune – a realizat o analiza detaliata, impartiala, axata strict pe factori…

- In cadrul intalnirii, au fost abordate teme de interes major pentru dezvoltarea componentei economice din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, precum: dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, ca obiectiv de mare importanța strategica in noua conjunctura geopolitica, implicațiile…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…

- Romania nu are, in general, un grad mare de utilizare a substantelor chimice in agricultura in comparatie cu alte state, dar exista o problema cu stocarea gunoiului din ferme, a declarat, Cristian Georgescu, manager public in Ministerul Agriculturii. „(…) Planul Strategic 2023-2027 a venit cu un element…

- Incetinirea cresterii economice in Romania va dura mai mult decat se anticipa, inflatia este inca in scadere, insa luna ianuarie 2024 va aduce o inversare temporara a tendintei dezinflatiei, din cauza masurilor fiscale implementate pentru consolidarea fiscala, sustin analistii OTP Bank, intr-o analiza…