Simona Halep s-a oprit in semifinala la turneul de la Stuttgart

Constanteanca a pierdut in doua seturi meciul cu Aryna Sabalenka.Simona Halep 3 WTA a jucat in aceasta seara in semifinala la turneul de la Stuttgart, intalnind o pe sportiva din Belarus Aryna Sabalenka 7 WTA .Victoria i a apartinut lui Sabalenka, cea care a invins o pe a doua… [citeste mai departe]