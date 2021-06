Stiri pe aceeasi tema

- Scoția și Cehia se intalnesc luni, de la ora 16:00, in prima runda a grupei D de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la pe Pro TV. In primul meci al grupei D, Anglia a invins Croația, scor 1-0. ...

- Anglia și Croația se intalnesc astazi, de la ora 16:00, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. ...

- Competițiile de rugby la juniori s-au reluat in luna mai, dupa un an și jumatate in care toate campionatele regionale și naționale au fost "inghețate" și apoi anulate. Din pacate, perioada lunga de pauza i-a facut pe mulți tineri sa renunțe la ideea de a juca rugby, astfel ca toate ...

- Echipa franceza Montpellier a cucerit trofeul Challenge Cup la rugby, invingand la limita, cu scorul de 18-17 (10-10), formatia engleza Leicester Tigers, in finala celei de-a doua competitii continentale intercluburi, disputata vineri seara pe stadionul Twickenham din Londra, in fata a circa 10.000…

- Echipa franceza Montpellier a cucerit trofeul Challenge Cup la rugby, invingand la limita, cu scorul de 18-17 (10-10), formatia engleza Leicester Tigers, in finala celei de-a doua competitii continentale intercluburi, disputata vineri seara pe stadionul Twickenham din Londra, in fata a circa 10.000…

- Alun Wyn Jones, liderul nationalei de rugby a Tarii Galilor, va fi desemnat capitan al selectionatei Leilor Britanici si Irlandezi pentru turneul pe care aceasta il va efectua anul acesta in Africa de Sud, anunta mass-media britanica, citata de Reuters. Jones, in varsta de 35 ani, este jucatorul cu…

- Britanicii voteaza joi la alegeri locale cu valoare de test pentru Boris Johnson si unitatea Regatului Unit, separatistii sperand la o victorie rasunatoare in Scotia pentru a deschide calea unui nou referendum de autodeterminare, comenteaza AFP. Amanate cu un an din cauza pandemiei, aceste…

- Anglia a avut un ultim deceniu plin de dezamagiri la naționala U21, deși printre jucatori au fost Harry Kane, Jordan Henderson, Kyle Walker, James Maddison și Phil Foden. Și acum, cu Hudson-Odoi și Nketiah, a pornit cu o infrangere, 0-1 cu Elveția. Anglia a avut mereu jucatori extraordinari la naționala…