CFR Cluj a terminat la egalitate cu echipa belarusa Sahtior Soligorsk, 0-0, joi seara, in deplasare, pe Stadionul Yeni Sakarya Ataturk din Adapazari (regiunea turca Sakarya), in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.

Liga Profesionista de Fotbal anunța modificari de program pentru etapa a 2-a a Superligii, cauzate de programarile echipei CFR Cluj in Conference League, anunța mediafac.

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League.

Trei echipe de volei romanesti, Volei Alba Blaj, CSM Targoviste, la feminin, respectiv Arcada Galati la masculin, vor evolua in Liga Campionilor. Alte cinci formatii s-au inscris in celelelalte competitii continentale, iar una va juca in Cupa Balcanica, conform news.ro.

Arne Slot, antreorul echipei Feyenoord, l-a criticat pe centralul Istvan Kovacs, dupa finala Conference League, disputata si pierduta, miercuri, la Tirana, in fata formatiei AS Roma, conform news.ro.

Dezvoltatorul imobiliar specializat in dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale de lux extinde parteneriatul cu FRF și va susține și tricolorii U21, anunța Federația Romana de Fotbal.

Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat duminica seara, dupa castigarea titlului, ca el si colegii sai s-au gandit doar la faptul ca trebuie sa obtina trofeul acasa, dupa ce FCSB a inregistrat o remiza in urma cu o seara.

Patru cluburi din Rusia au anuntat, vineri, ca au depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) ca urmare a excluderii lor din competitiile europene in 2022-2023, decisa de UEFA din cauza conflictului armat din Ucraina, informeaza AFP, potrivit news.ro.