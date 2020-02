O treime dintre cei din generatia Millennials (respectiv cei nascuți in perioada 1981-1996), ar vota in 2020 cu candidatii de extrema stanga, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat nu demult la cererea Victims of Communism Memorial Foundation, un ONG cu sediul in Washington, SUA. „Amnezia istorica in ceea ce priveste pericolele comunismului si socialismului se manifesta pe deplin in raportul de anul acesta", spune Marion Smith, directorul executiv al ONG-ului....