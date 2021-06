Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit duminica seara la Digi 24, despre situația vaccinarii impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat ca din aceasta saptamana va fi facuta publica rata de vaccinare pentru fiecare județ și pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.…

- Stoica a adaugat ca autoritațile iși doresc ca, in august, rata de imunizare in Capitala sa depașeasca 50%.”Un centru ar putea fi deschis si in Sectorul 5. Avem capacitate suficienta cat sa ajungem la tintele de vaccinare pe care ni le propunem aici in Bucuresti, dar in acelasi timp trebuie sa ajungem…

- Potrivit lui Valeriu Gheorghița, rata de acoperire vaccinala in București, la populația rezindenta - așa cum este ea raportata de Institutul Național de Statistica - este de circa 33,8% in București, iar daca eliminam populația sub 16 ani și ne referim doar la populația eligibila pentru vaccin, rata…

- Șeful CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca cea mai buna rata de vaccinare este inregistrata in Bucuresti și in județele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu si Constanta. Rata de vaccinare anti-coronavirus din Capitala este de 31%. „In momentul de fata sunt peste 25.000 de persoane care se mai regasesc pe lista…

- Cea mai buna rata de vaccinare este in Bucuresti, cu peste 30%, Capitala fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate fiind peste media nationala, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca cea mai buna rata de vaccinare este in Bucuresti, cu peste 30%, Capitala fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate fiind peste

- Rata de vaccinare la nivel național a ajuns la 20,33%, a anunțat marți coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. „La nivel național avem in momentul de fața un procent de acoperire vaccinala cu cel puțin o doza de 20,33% din populația eligibila. De asemenea, avem 11,93% persoane…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca cea mai buna rata de vaccinare este in Bucuresti, cu peste 30%, Capitala fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate fiind peste media nationala.