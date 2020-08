Capitala şi alte 35 de judeţe, sub cod galben de caniculă

Astazi, duminica și luni Romania va fi influențata de un val de caldura care va urca temperaturile catre 37 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat inca de ieri ca Bucureștiul si alte 35 de judete se vor afla timp de trei zile sub cod galben de canicula si disconfort termic accentuat. Astfel, in intervalul 29, 30 si 31 august, in zonele de campie si de podis disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor atinge 33 – 36 de grade Celsius si in…