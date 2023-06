Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Capitala este de numai 1%, iar aici se concentreaza 24,7% din Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei, a declarat, marti, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii urbane, Iuliu Stocklosa, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB)."Ne aflam in Palatul…

- In debutul conferinței au susținut alocuțiuni dl. Ion CUPA – președintele Autoritații Vamale Romane și dl. Ovidiu SILAGHI – secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, alocuțiuni prin care au fost abordate aspecte importante ale preocuparilor celor doua instituții pentru creșterea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu SCA Piperea și Asociații, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest, sub egida Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, organizeaza in data de 22 iunie 2023, ora 10.00, in Sala Banat a Centrului Regional de…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) susține intr-un comunicat remis marți, 18 aprilie, ca este necesara o reorganizare administrativa a Romaniei prin reducerea numarului de județe de la 42 la 15, prin redefinirea comunei ca localitate cu cel puțin 5000 de locuitori și a orașului ca localitate…

- In cursul zilei de 13 aprilie, reprezentanți ai 20 de companii din Județul Timiș au participat la Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – Romania, care a avut loc la Belgrad, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei. Organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in parteneriat cu…

- Reprezentanții a 20 de companii din județul Timiș au participat joi la Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – Romania, care a avut loc la Belgrad, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei. Organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in parteneriat cu CCIA Timiș, evenimentul a…

- Sectorul nautic si cel de adventure se vor dezvolta constant iar, in acest context, reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si-au propus sa promoveze, prin mijloace specifice, oportunitatile oferite de aceste industrii, a afirmat Iuliu Stocklosa, presedintele CCIB.…

- Timișoara a fost aleasa, ca urmare a bunelor relații dezvoltate cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, sa gazduiasca in premiera in afara Bucureștiului, Sarbatoarea de Sfantul Patrick, recepția oficiala dedicata Zilei Naționale a Irlandei. La Centrul Regional de Afaceri au fost prezenți…