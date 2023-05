Stiri pe aceeasi tema

- 760 de milioane de lei ar putea costa cel mai nou mega-proiect de infrastructura din Romania, care vizeaza centrul Capitalei. Este vorba despre repararea planșeului de beton din Piața Unirii care susține toata infrastructura din zona.

- Constructie cu scandal intr-un cartier din Capitala. Mai multi locuitori de pe strada Lacului din sectorul Centru se plang ca langa casele lor a fost deschis un santier si urmeaza sa fie ridicat un bloc de locuinte.

- Ștefan Radulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, declara ca ritmul alert de dezvoltare al județului constituie o provocare pentru instituția pe care o reprezinta din punct de vedere al asigurarii infrastructurii. Numai la nivelul localitații Bragadiru, de exemplu, au fost emise circa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 29 martie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrazile A2 Bucuresti Constanta si A1 Bucuresti Pitesti, astfel: in intervalul orar 08:00 17:30, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti…

- In perioada 20-26 martie 2023, drumarii din capitala au intervenit in sectoarele orașului și in suburbii, cu diverse lucrari de intreținere a strazilor. Astfel, angajații IM Regia „Exdrupo” au executat lucrari masive de frezare a parții carosabile pe strazile Ion Neculce, Braniștii și Dumitru Rișcanu,…

- MODIFICARI in trafic pe bulevardele din Alba Iulia, dupa noile lucrari de infrastructura. TOATE parcarile publice din zona DISPAR Noi lucrari de infrastructura au inceput recent in Alba Iulia, in cadrul celui de-al doilea proiect de mobilitate. Vor fi afectate, pentru inceput, tronsoane din B-dul Republicii…

- Aproape toata țara se afla sub cod galben sau portocaliu de vant puternic, inclusiv Capitala. De maine, insa, vremea va fi deosebit de calda, cu maxime de pana la 17-19 grade, in vest și sud-vest. Astazi, la București așteptam spre 18 grade."Treptat, vremea intra intr-un proces de racire, cu variații…

- Proiectul de reabilitare a cladirilor principale ale Garii de Nord Timișoara au demarat, iar compania CFR Infrastructura anunța ca se lucreaza in acest moment la delimitarea zonelor de lucru, prin montarea de indicatoare/benzi reflectorizante pentru interzicerea accesului, inchiderea tunelului pietonal…