Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Inca 10 persoane din Bistrița-Nasaud au fost depistate cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, alte 10 au fost declarate vindecate și externate, iar una a decedat. La nivel național, au fost inregistrate 592 de cazuri noi de imbolnavire, 160 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar alte…

- Pana astazi, 22 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.031 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Doar un singur caz de CoVid-19 a fost confirmat in Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore, cinci persoane au fost declarate vindecate și externate. Numarul bistrițenilor aflați in carantina instituționalizata nu s-a modificat, insa a crescut numarul celor aflați in izolare la domiciliu, cu 23. La nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntta ca pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19669 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.800 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- UPDATE 13:00 – De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 209 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru…