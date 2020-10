Capitala enclavei Nagorno-Karabah, bombardată din nou, după câteva zile de calm Capitala regiunii separatiste Nagorno-Karabah, Stepanakert, a fost din nou bombardata joi, primele lovituri asupra orasului dupa intrarea in vigoare sambata a unui armistitiu temporar din ratiuni umanitare, potrivit autoritatilor locale si unui reporter AFP la fata locului. Serviciul public pentru urgente din Nagorno-Karabah a anuntat pe Facebook ca fortele azere au vizat 'tinte civile' la Stepanakert. Un jurnalist al France Presse a relatat ca a auzit noua explozii puternice la scurt timp dupa ora 12:00 GMT in zona rezidentiala de la periferia orasului, apoi a vazut fum ridicandu-se spre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

