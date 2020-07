Capitala Croaţiei, inundată în urma unei furtuni puternice O puternica furtuna care s-a abatut vineri seara asupra capitalei Croatiei, Zagreb, a condus la inundarea orasului, relateaza sambata dimineata agentia DPA.



Nivelul ridicat al apei de pe strazile din Zagreb a provocat suspendarea traficului in centrul orasului, a informat ziarul Jutarnji List.



Pietonii au fost nevoiti sa se deplaseze prin apele care au ajuns pana la genunchi in centrul Zagreb, masinile au ramas scufundate in pasajele inundate, iar circulatia tramvaielor a fost oprita.



Portalul de stiri 24sata.hr a relatat ca pe unele strazi s-au format adevarate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zagreb, capitala Croației, a fost inundata vineri in urma unei furtuni puternice. Nivelul ridicat al apei de pe strazi a provocat suspendarea traficului in centrul orasului, a informat ziarul Jutarnji List, citat de Agerpres.

- Capitala Croației, Zagreb, a fost inundata vineri seara în urma unei furtuni puternice, apa de pe strazi ajungând pâna la genunchi, în unele zone, scrie DPA, citata de Agerpres.Nivelul ridicat al apei de pe strazile din Zagreb a provocat suspendarea traficului în centrul…

- O puternica furtuna care s-a abatut vineri seara asupra capitalei Croatiei, Zagreb, a condus la inundarea orasului, relateaza sambata dimineata agentia DPA potrivit Agerpres. Nivelul ridicat al apei de pe strazile din Zagreb a provocat suspendarea traficului in centrul orasului, a informat ziarul…

- Incepand cu ora 14:00 pentru județele Covasna, Harghita, Brașov, precum și in zona de munte a județelor Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, se afla sub cod portocaliu. Meteorologii anunța in acest interval averse torențiale,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Unul dintre cele mai importante trasee din centrul Alba Iuliei, rezultat al unei politici edilitare a municipalitații, a luat naștere in anii 1930. Bulevardul Ion I.C. Bratianu a luat naștere pe un teren denumit „Sub Cetate” și in decursul anilor zona a devenit cunoscuta drept „strada domnilor”. Expertul…

- Alertele meteo vin una dupa alta. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben pentru sudul tarii, vizand instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate.

- Astazi, de la ora 17.00, va avea loc sedinta publica ordinara a Consiliului Local Mioveni, ce se va desfașura prin intermediul unei platforme online de videoconferința. Vor fi discutate, printre altele: – prelungirea perioadei de depunere și soluționarea cererilor de acordare de tablete cu abonament…

- Preocupat probabil de bunastarea și sanatatea pacienților pe care ii trateaza la Spitalul Județean unde a fost instalat – politic 100% – noul manager Alexandru Oros face aproape zilnic drumuri in Centrul vechi al orașului in cautarea sprijinului moral de care are atat de mare nevoie. Mașina spitalului…