Capitala a intrat din nou in scenariul roșu. Rata de infectare din București este in prezent de 3,05 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore in Capitala au fost depistate 927 de noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. In total in București au fost inregistrate 132.452 de imbolnaviri cu coronavirus. In București a fost depistat și un caz de infectare cu tulpina sud-africana a coronavirusului. Din punct de vedere al numarului de infectari județul aflat pe al doilea loc este Timiș, cu 354 de cazuri noi. Cluj, Ilfov și Brașov raman la peste 200 de infecții nou descoperite de joi pana azi, iar…