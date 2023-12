Stiri pe aceeasi tema

- Programele guvernamentale de garantare a creditelor pot avea efecte nedorite precum finanțarea companiilor neviabile din punct de vedere economic, numite in literatura de specialitate și firme zombi. Procesul de zombificare a economiei reprezinta susținerea artificiala a companiilor nerentabile fie…

- Startup-ul romanesc Bobnet (https://www.bobnet.tech), sprijinit de NCH Capital, anunța lansarea viitoarei rundei de finanțare serie B in valoare de 50 de milioane de euro, pentru a aborda provocarile actuale cu care se confrunta lanțurile mari de retail și pentru a susține cu soluțiile sale evoluția…

- Tunisianul radicalizat care a omorat luni seara doi suedezi in Bruxelles are o poveste intortocheata in care apare un pașaport romanesc fals.Doi cetateni suedezi au fost ucisi luni seara la Bruxelles intr-un atac cu arma comis de Abdesalem L., un barbat de 45 de ani, de origine tunisiana, care locuieste…

- In topul 100 al „destinatarilor finali” de fonduri europene alocate din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) figureaza o singura companie privata cu capital romanesc, restul fiind beneficiari publici, printre care primarii, companii de stat, regii autonome, servicii speciale, cum sunt SRI…

Dan Bursuc, elogii la adresa un oficial de rang inalt din fotbalul romanesc

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat, vineri, ca stocurile de gaz au ajuns la 99%, angajamentale fata de Uniunea Europeana fiind asumate. Potrivit lui Burduja, in conditii normale, vom trece cu bine peste iarna, doar cu rezerve de gaz romanesc. „Stam bine cu pregatirile pentru iarna. Stocurile…

- Un masterand strainatate dorește sa se mute in Romania și a intrebat pe o platforma online: care oraș este mai bun pentru studenți, Cluj-Napoca sau București? Din raspunsuri rezulta faptul ca intre cele doua orașe exista o competiție acerba.

- Ultima postare facuta publica, pe Instagram, de catre Valerie Lungu și iubitul acesteia i-a pus pe fani pe ganduri. Și-au spus sau nu Valerie Lungu și partenerul ei marele „DA!”. Iata imaginile care au starnit o mulțime de reacții in mediul online.