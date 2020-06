Capcanele testării pentru COVID-19 O analiza matematica publicata, joi, de revista Scientific American, ilustreaza marja uriașa de eroare a testelor de screening pe care mai multe state le-au comandat pentru a-și fundamenta deciziile de revenire la normalitate. Romania nu a atins inca acest nivel, iar erorile testelor de diagnostic PCR au fost atat de evidente, incat fac deja obiectul […] The post Capcanele testarii pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica…

- Vladimir Beliș, un reputat medic și profesor roman, a vorbit despre misterul deceselor de coronavirus in Romania. 1002 de persoane au murit in țara noastra in urma infectarii cu coronavirus, insa Beliș e convins ca aceasta cifra nu este corecta. Medicul da asigurari ca toate graficele sunt greșite,…

- Patologii germani sunt nerabdatori sa faca rapid autopsii pe cat mai multe victime COVID-19, scrie Spiegel, in ediția de sambata. Și chiar a fost instituit un Registru german al autopsiilor COVID-19. Acestea urmaresc sa determine care este categoria de populație cu cel mai mare risc, ce complicații…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- 523 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 au fost raportate, la nivel național, in Romania, cele mai multe confirmate in 24 de ore de la inceputul epidemiei, totalizand aproape 6.000 de imbolnaviri. Aceasta inseamna o creștere de aproape 10% intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au mai fost raportate…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 51.802 de teste. Pana ieri, 8 aprilie, autotațile prelucrasera 47.207 teste. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 4595 de teste. Se menține rata de aproximativ 10% infectați, raportat la numarul de oameni testați. De la ultima informare…

- Un numar de 344 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4.761. Dintre acestea, 528 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 209 oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…