Capcanele medicinei moderne

- Un caz ciudat de disparitie s-a inregistrat recent in Neamt. Un batrin de 78 de ani, care a coborit dintr-un autoturism pentru ca se simtea rau, a fost gasit abia dupa patru ore de cautari, in apropierea unei halte. Batrinul era incoerent si in stare de hipotermie si le-a spus oamenilor legii ca nu…

- ■ reprezentantii Parcului Natural Vinatori-Neamt i-au premiat pe elevii clasei a V-a de la Scoala Gimnaziala Draganesti ■ ei au fost cistigatorii concursului, cu 1.196,5 de kilograme de furaje donate pentru zimbri ■ Cea de-a saptea editie a concursului intitulat Ana are mere… pentru zimbri, organizat…

- Teatrul Tineretului anunta premiera spectacolului Ghid de supravietuire de Alexandra Bandac, regia Cristi Avram. „Razboiul perpetuu dintre elevii tocilari si cei „populari“ – acum intr-o poveste cu final neasteptat. Despre prietenie, iresponsabilitate si maturitate. Despre mine si despre tine, despre…

- 1 Decembrie nu a insemnat zi de sarbatoare pentru toti nemtenii, ci unii dintre ei au ajuns sa fie cercetati de politistii nemteni, fie pentru ca au fost implicati in accidente rutiere, fie pentru ca au urcat la volan dupa ce s-au “imprietenit” cu paharul. Astfel, un iesean de 59 de ani, care conducea…

- Municipiul Piatra Neamt este prezent si la editia din aceasta toamna a Targului de Turism al Romaniei, cea mai importanta manifestare nationala din industria turismului, organizat la Bucuresti, complexul expozitional Romexpo, in perioada 14 – 17 noiembrie 2019. Primaria Piatra Neamt promoveaza la aceasta…

- Un bucurestean de 29 de ani, care a crezut ca se poate imbogati dind tepe prin Neamt a fost incatusat recent de politisti. El este cercetat pentru inselaciune si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. “Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț…

