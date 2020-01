Stiri pe aceeasi tema

- Canabisul continua sa fie cel mai consumat drog din Romania, potrivit Raportului national privind situatia drogurilor pe 2019, elaborat de Agentia Nationala Antidrog (ANA). Potrivit raportului ANA care cuprinde date din 2018, dintre toate drogurile ilicite, canabisul continua sa fie cel mai consumat…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Peste 60% din totalul salilor de sport construite in Romania, prin Programul "Sali de sport", in intervalul 2002 - 2016, au inregistrat perioade de neutilizare intre o luna si un an, iar aproximativ o treime dintre acestea au consemnat perioade mai mari de 90 de zile, potrivit Raportului de audit publicat,…

- Romania a inregistrat, in ultimii ani, un avans de trei pozitii in Indicele Prosperitatii, si se situeaza, in prezent, pe locul 45 din 149 de tari, potrivit unui comunicat al Erste Group remis vineri AGERPRES. "Erste Group si Institutul Legatum au publicat cea de-a treia editie a raportului…