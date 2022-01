Cântărețul rock Meat Loaf a murit la vârsta de 74 de ani Meat Loaf, cântarețul rock american care a devenit cunoscut în întreaga lume datorita faimosului sau album de debut &"Bat Out of Hell&" a murit la vârsta de 74 de ani, anunța Reuters.



Cariera cântarețului și actorului, pe numele sau real Michael Lee Aday, s-a întins de-a lungul a șase decenii, acesta vânzând peste 100 de milioane de albume la nivel mondial.



Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numara &"Bat Out of Hell&" și &"Paradise by the Dashboard Light&" de pe albumul de debut lansat în 1977 și &"I'd Do Anything… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

