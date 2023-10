Cântăreața Emmy și interlopul Box, suspecţi în dosarul tinerilor sechestraţi în Bucureşti de clanul Cămătarilor Percheziții de amploare la locuințele mai multor membri ai clanului Camataru din Capitala. Cantareața Emmy și interlopul Box sunt vizați in dosar dupa ce ar fi rapit doi oameni. ”La data de 4 octombrie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara și patru mandate de aducere, in Municipiul București și Județul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind savarșirea infracțiunii de lipsire de libertate. Din datele și probele administrate in cauza,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

